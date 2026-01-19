Sömestir Tatilinde Gişenin Galibi: Efesin Sırrı

Efes’in Sırrı filmi sinema salonlarındaki yerini aldı ve büyük bir ilgi gördü. Film, vizyona girdiği ilk hafta sonu 2026’nın en iyi açılışını yaptı ve 102.830 seyirci tarafından izlenerek gişenin galibi oldu. Oyuncuların katılımıyla düzenlenen özel gösterimlerde İstanbul’da Leya Kırşan, Gamze Karta, Emir Berke Zincidi ve Nazlı Yağcı, Ankara’da ise Lina Çetinkaya salonu dolduran seyirciler tarafından sevgiyle karşılandı. Gösterim alanında uzun kuyruklar oluşurken, izleyiciler oyuncularla fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi. Sevenleriyle bir araya oyuncular fotoğrafların ardından bol bol sohbet edip imza dağıttı. Yoğun katılımın olduğu özel gösterimler, renkli anlara sahne oldu.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.