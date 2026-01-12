Efes’in Sırrı Filmine Karnaval Havasında Gala

Yapımcılığını Poll Films by Polat Yağcı’nın üstlendiği, Cuma günü vizyondaki yerini almaya hazırlanan Efes’in Sırrı filminin galası 11 Ocak Pazar günü Zorlu PSM’de renkli şovlar eşliğinde, coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Misafirler bando takımı eşliğinde eğlenirken, akrobasi gösterileri çocukların büyük ilgisini çekti. Severek takip ettiği ünlü isimler ile buluşan minik seyirciler, bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi ve büyük bir heyecanla filmi izledi.
Ahsen – Derin – Nazlı – Polat Yağcı
Emir Berkezincidi – Gamze Karta
Lina Çetinkaya – Rukiye Çetinkaya
Masal Ayşe Gencer – Mert Ege Ak – Ayça Bilir – Ayaz Çoban
Mert Ege Ak – Ebrar Demirbilek – Ayaz Gülşen – Leya Kırşan –
Sara Yılmaz – Lina Çetinkaya – Emir Berke Zincidi
Nurdan Büyükak – İbrahim Büyükak
Polat Yağcı – Ecem Erkek – Onur Buldu