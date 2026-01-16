Efes’in Sırrı Ortaya Çıktı: Gençliğe Dönüş Efes’ten Geçiyor, Efes’in Sırrı Bugün (16 Ocak) Sinemalarda

Tarihin en büyüleyici antik kentlerinden Efes, bu kez sinema perdesinde gizem ve macerayla buluşuyor. Efes’in Sırrı bugün (16 Ocak) sinemalarda izleyiciyle buluşuyor. Film, Efes’te yapılan bir kazı sırasında ortaya çıkan gizemli bir harita ve sihirli mağarayla başlıyor. Bu keşif, bazı yetişkinleri çocuklara dönüştürürken, Tuna ve arkadaşı Damla’yı da bir maceranın tam ortasına sürüklüyor. Ajanların haritanın peşine düşmesiyle ortaya sıcak bir yolculuk çıkıyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.