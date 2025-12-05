Efes’in Sırrı, Tarihin İçinden Bir Sürükleyici ve Sıcak Bir Macera 16 Ocak’ta Sinemalarda

Yapımcılığını Poll Films by Polat Yağcı’nın üstlendiği Efes’in Sırrı, 2026’nın en eğlenceli aile filmlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Kamuran Süner ve Zeynep Süner’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Gökhan Tiryaki’nin üstlendiği film Efes’in Sırrı, çocuklara merak ve keşif dolu bir yolculuk sunarken, ailelerin de birlikte izlemekten keyif alacağı sımsıcak bir dostluk hikâyesini beyazperdeye taşıyor. Film, Efes Antik Kenti’nin büyülü ve ilginç atmosferinde geçiyor.

Basın Bülteni

