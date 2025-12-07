Efes’in Sırrı Filminin Fragmanı ve Afişi Yayınlandı

Yapımcılığını Poll Films’in üstlendiği Efes’in Sırrı, 2026’nın en eğlenceli aile filmlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Gökhan Tiryaki’nin yönettiği, 16 Ocak’ta vizyona girecek filmin fragmanı ve afişi yayınlandı. Efes’in Sırrı yalnız bir çocuğun hayatını değiştiren, cesaret ve dostluk dolu bir hikâyeyi beyazperdeye taşıyor. İçine kapanık ve yalnız çocuk Tuna’nın hayatı, bir anda karşısına çıkan sıra dışı misafirlerle yeniden şekillenir. Bir kazı alanında yaşanan tuhaf olay sonucu arkeologların çocuk bedenine dönmesi, Tuna’nın sessiz ve kendi halindeki dünyasını tamamen değiştirir. Yayınlanan fragman ve fotoğraflar, bu dönüşümün renkli ve eğlenceli anlarını aktarıyor.

