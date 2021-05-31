İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk kez bu yıl İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali düzenliyor. 11 günlük festival 21 Haziran Avrupa Müzik Günü’nde başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Amacımız sinema ve müzik sektörlerini İzmir’de buluşturmak. Pandemi koşullarını da dikkate alarak görkemli bir festival yapacağız” dedi. Festival programının, Hayatım Müzik, Müzik ve Toplum, Müzik Belgeselleri, Her Yaştan Çocuklar İçin ve Ustalardan Kısalar başlıklı bölümlerinde, müzik ve müzisyenler üstüne yapılmış uzun ve kısa metraj filmlerle birlikte festivalde 87 film gösterilecek. Festivalin yarışma bölümü bu yıl yalnızca ulusal düzeyde yapılacak. Yarışmaya hak kazanan dokuz film, Kültürpark’daki açık hava sinemasında gösterilecek. Festival ödülleri “Kristal Flamingo” adıyla anılacak.