Sergio Machado’nun yönettiği ve Lazaro Ramos, Kaique de Jesus, Elzio Vieira ile Sandra Corveloni’nin oynadığı Heliopolis: Keman Öğretmeni (Tudo Que Aprendemos Juntos – Heliopolis: The Violin Teacher), 07 Temmuz 2017’de Filmartı Film dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Keman çalan Laerte, Sao Paulo Senfoni Orkestrası’na girmek için hazırlanmıştır. Seçmelerin olduğu gün oluşan sırt ağrısı nedeniyle başarısız olur. Arkadaşının önerisi ile geçici olarak bir lisede müzik öğretmenliği yapmaya karar verir. Ancak lise, şiddet olaylarının en çok yaşandığı en büyük gecekondu mahallesi olan Heliopolis’tedir.

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