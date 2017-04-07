Lisa Azuelos’un yönettiği ve Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean Paul Rouve ile Nicolas Duvauchelle’nin oynadığı Dalida, 28 Nisan 2017’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarıldı.

Ünlü şarkıcı Dalida’nın hikâyesinin anlatıldığı filmin senaryosu Azuelos ve Orlando tarafından yazılmış. Dalida’yı Sveva Alviti’nin canlandırdığı filmde Dalida’nın Gigi L’amoroso şarkısıyla uluslararası müzik dünyasında üne kavuşması değil, kendi içsel arayışındaki Hindistan yolculuğu, disko müziğinin altın yıllarında yeniden ilgi görmesi ve parlaması, yıldız olmak üzere doğmuş bir kadının olağanüstü ve dokunaklı hikâyesi anlatılıyor.