1. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Başladı

İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali başladı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılan açılış töreninde, sinemamızın müzik ustaları Yalçın Tura, Arif Erkin ve Cahit Berkay ile yitirdiğimiz Atilla Özdemiroğlu ve Timur Selçuk’un film müziklerinden bir seçki seslendirildi. Ödüller, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından takdim edildi. Timur Selçuk’un ödülü eşi Handan Selçuk’a Atilla Özdemiroğlu’nun ödülü ise eşi Hepgül Özdemiroğlu’na verildi.

Basın Bülteni

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Arif Erkin – Tunç Soyer



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