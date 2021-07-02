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Kristal Flamingolar Sahiplerini Buldu, Soyer: İzmir’i Bölgenin Sinema Merkezlerinden Biri Yapmak İstiyoruz

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“Kültür Kenti İzmir” hedefi doğrultusunda ilk kez düzenlen İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde Kristal Flamingo’lar sahiplerini buldu. En İyi Film Ödülü’nü Ölü Ekmeği filmi ile Reis Çelik aldı. Çelik’e ödülünü veren Başkan Tunç Soyer, kültür ve sanata desteği artırarak sürdüreceklerini belirterek, “Bu sadece başlangıç. Bunu büyütmeye kararlıyız. İzmir’i sadece Türkiye’nin değil, bölgenin en güçlü sinema merkezi yapmak istiyoruz.” dedi.


Ezel Akay

Reis Çelik – Tunç Soyer

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