Danny Boyle’un yönettiği ve Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran ile Kate McKinnon’un oynadığı Yesterday, 28 Haziran 2019’da UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Jack Malik şarkıcı ve söz yazarıdır. Şöhret hayalleri hızla sönmektedir. Garip bir otobüs kazasının ardından uyandığında Jack, Beatles’ın hiç var olmadığını keşfeder ve tarihin en büyük müzik grubunun müziklerini, onları hiç dinlememiş bir dünyaya sergiler ve bir anda şöhreti yakalar. Fakat yükselirken kendisine inanan tek kişiyi, arkadaşı Ellie’yi kaybetme riskini alır. Jack’in ihtiyacı olan tek şeyin sevgi olduğunu kanıtlaması gerekecektir.

İlgili