Jim Jarmusch’nun yönettiği ve Masatoshi Nagase, Youki Kudoh, Screamin Jay Hawkins ile Cinque Lee’nin oynadığı Gizem Treni (Mystery Train), 10 Ağustos 2018’de Filmartı Film dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Filmde üç ayrı olay var: Biri Elvis, diğeri Perkins hayranı, ne yöne gideceklerine bir türlü karar veremeyen Japon turistler; aynı otel odasını paylaşmaya karar veren Romalı bir dul ve kaçak bir kadın; terk edilmiş bir koca ve onun kayınbiraderi. Bu üç öykünün kahramanları hiç karşılaşmasa da, hikâyeleri filmde ustalıkla birbirlerine bağlanıyor ve film, bir trenin çektiği üç ayrı vagon misali aynı yöne gitmeyi başarıyor.

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