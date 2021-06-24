İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Kapsamında Atilla Dorsay İmza Günü Yapıldı

İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali etkinlikleri devam ediyor. 23 Haziran’da İzmir Sanat’ta duayen sinema yazarımız Atilla Dorsay’la söyleşi ve imza günü düzenlendi. Söyleşi sonrasında Dorsay’ın imzaladığı son kitabı Hayatımızı Aydınlatan Muhteşem Kadın Dostlarım, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından izleyicilere hediye edildi. Restorasyonu yapılıp, Kültür Merkezi olarak İzmir’e kazandırılacak Yıldız Sineması ile ilgili sergi açılışı ise günün diğer önemli etkinliğiydi. Açılışa sinemanın emektar makinisti Rüstem Çetin de katıldı. Törende, sinemanın ve İzmir Bölgesi yabancı film işletmecisi, kaderin garip bir cilvesi olarak geçtiğimiz 08 Haziran’da vefat eden Yüksek Kazmirci rahmetle anıldı.

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