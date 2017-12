Mark Gill’in yönettiği ve Jack Lowden, Downtown Abbey, Jessica Brown Findlay ile Laurie Kynaston’un oynadığı İngiltere Benim (England is Mine), 05 Ocak 2018’de Başka Sinema dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Film, izleyiciyi müzik tarihinin çığır açan gruplarından The Smiths’in kurulduğu 1970’lere götürüyor. Manchester’da geçen hikâye, efsane müzisyen Morrissey’in yürüdüğü sokakları, ilham aldığı müzikleri, kitapları, dönemin atmosferini titiz bir şekilde perdeye yansıtıyor. Adını The Smiths’in Still ill adlı şarkısının sözlerinden alan film, rock müzik tarihinin en gizemli birinin sesini ve kimliğini buluşunun hikâyesi.