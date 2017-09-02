İz (Yönetmen: Agnieszka Holland)

Agnieszka Holland’ın yönettiği ve Agnieszka Mandat, Wiktor Zborowski, Jakub Gierszal ile ?????’in oynadığı İz (Pokot – Spoor), 22 Eylül 2017’de Başka Sinema dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Hayvan hakları savunucusu Janina, emekliliğinden bu yana kasabada öğretmenlik yapmaktadır. Dağ evinde tek başına huzurlu bir hayat yaşayan Janina’nın çok sevdiği iki köpeği ansızın ortadan kaybolur ve bir komşusu öldürülür. Çok geçmeden kasabada başka esrarengiz cinayetler de işlenir. Kasaba halkı ve polisin araştırmalarının sonuçsuz kalması üzerine Janina, bu esrarengiz ve sır dolu olayların izini kendisi takip etmeye başlar.