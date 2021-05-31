TRT 2’den Haziran Ayında Her Akşam Farklı Film

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri Haziran ayında da ekrana getirecek. Birçok alanda özel yapımları sinemasever izleyicilerle buluşturan Türkiye’nin kültür sanat kanalı TRT 2, Haziran ayında her akşam farklı ve yeni bir filmi sinemaseverlerin beğenilerine sunacak. Aralarında televizyonda ilk kez ekranlara gelecek yapımların da yer aldığı filmler, Haziran ayı boyunca orijinal dillerinde yayımlanacak.