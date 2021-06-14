İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Dünya Müzik Günü’nde Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kez bu yıl düzenlediği İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, 21 Haziran Avrupa Müzik Günü’nde başlıyor. Festival Düzenleme Kurulu Başkanlığını Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, yönetmenliğini sinema yazarı Vecdi Sayar‘ın üstlendiği Festival Yürütme Kurulunda Büyükşehir Kültür Sanat Daire Başkanlığı ve İzmir Sinema Ofisi çalışanları yer alıyor. Programın yarışma filmleri, Kültür Bakanlığı’nın ve İzmir Valiliği’nin izniyle akşamları Kültürpark’ta gösterilecek. Diğer bölümlerdeki filmler ise İzmir Sanat, Büyükşehir’in Basmane’deki yeni sanat mekânı Bıçakçı Han ve Fransız Kültür Merkezi’nde gösterilecek.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ulusal Yarışma Filmleri

Ah Gözel İstanbul (Zeynep Dadak)

Aşk, Büyü, Vs. (Ümit Ünal)

Bir Nefes Daha (Nisan Dağ)

Ceviz Ağacı (Faysal Soysal)

Hayaletler (Azra Deniz Okyay)

İnsanlar İkiye Ayrılır (Tunç Şahin)

Kovan (Eylem Kaftan)

Kraliçe Lear (Pelin Esmer)

Mimaroğlu: The Robinson of Manhattan Island (Serdar Kökçeoğlu)



Nasipse Adayız (Ercan Kesal)

Nuh Tepesi (Cenk Ertürk)

Ölü Ekmeği (Reis Çelik)

Anayurt Oteli

Bitmeyen Yol



Biz Böyleyiz

Herşeye Rağmen

Kırık Bir Aşk Hikayesi

Mavi Sürgün



Muhsin Bey

Müslüm Baba

Neredesin Firuze

Umutsuzlar



Unutursam Fısılda

Yılanların Öcü

