6. Kayseri Uluslararası Film Festivali

Kayseri Uluslararası Film Festivali’nin bu yıl, 08 – 13 Mayıs 2018 tarihleri arasında 6. kez gerçekleştirileceği açıklandı. Ulusal uzun, uluslararası belgesel ve kısa film yarışmaları yapılacak olan festivalde bu sene ilk defa ulusal uzun metraj yarışması yapılacak. İlk yılından itibaren kapsamı genişletilen Kayseri Uluslararası Film Festivali, 07 Nisan 2018 tarihine kadar yarışma başvurularını kabul edilecek. Festival, sinema sektörüne maddi katkısını bu yıl da sürdürecek. Bu çerçevede festivalin Ulusal Uzun Film Yarışması en iyi film ödülü 40.000 TL, Uluslararası en iyi belgesel film ödülü 10.000 TL, Uluslararası en iyi kısa film ödülü 10.000 TL olarak belirlendi.

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