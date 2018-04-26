Kayseri Uluslararası Film Festivali’nde Yarışacak Filmler Belirlendi

6. Kayseri Uluslararası Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film, Uluslararası Kısa Film ve Uluslararası Belgesel Film yarışmalarından her kategoriden 10 finalist belirlendi. Jüri başkanlığını Gazeteci ve Sinema Yazarı Burçak Evren’in yürüttüğü Ulusal Uzun Metraj Yarışmasına katılmaya hak kazanan filmler Dört Köşeli Üçgen (Mehmet Güreli), Bağcık (Görkem Yeltan), Bütün Saadetler Mümkündür (Selman Kılıçaslan), Eksi Bir (Orhan Oğuz), Kiraz Mevsimi (Durmuş Akbulut), Mezarcı (Talip Karamahmutoğlu), Murtaza (Özgür Sevimli), Sarı Sıcak (Fikret Reyhan), Taksim Hold’em (Michael Önder), Tuzdan Kaide (Burak Çevik) olarak açıklandı.
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