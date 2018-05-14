6. Kayseri Uluslararası Film Festivali Ödül Töreniyle Sona Erdi

Kayseri’de altıncısı düzenlenen Kayseri Uluslararası Film Festivali ödül töreniyle sona erdi. Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Anadolu Sinemacılar Derneği ve Yücel Çakmaklı Film Atölyesi tarafından gerçekleştirilen festivalin kapanış töreni Kadir Has Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi. Törende yapılan açıklamalara göre Michael Önder’in yönetmenliğini yaptığı Taksim Hold’em aldığı 4 ödülle geceye damgasını vurdu. Film, En İyi Film, Senaryo, Kadın Oyuncu ve SİYAD En İyi Film Ödüllerini aldı.

Basın Bülteni

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Ödüller

En İyi Film: Taksim Hold’em (Michael Önder)

En İyi Yönetmen: Fikret Reyhan (Sarı Sıcak)

En İyi Senaryo: Michael Önder (Taksim Hold’em)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Ahmet Sesigürgil (Dört Köşeli Üçgen)

En İyi Erkek Oyuncu: Mustafa Dinç (Dört Köşeli Üçgen)

En İyi Kadın Oyuncu: Damla Sönmez (Taksim Hold’em)

En İyi Belgesel: I Forget Myself Somewhere

En İyi Kısa Film: Voice

Jüri Özel Ödülü: In Love With Cinema

Çocuk Hakları Ödülü: Kayabike

Aytekin Çakmakçı – Sadi Çilingir – Münir Göker –

Hasan Basri Özdemir – Kadir Turna – Rıza Akın

