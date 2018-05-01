6. Kayseri Uluslararası Film Festivali Sinemanın Çınarı Ödülleri Sahiplerini Bulacak

08 – 13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 6. Kayseri Uluslararası Film Festivali’nde Sinemanın Çınarı Ödülleri’nin sahipleri belirlendi. Kayseri Uluslararası Film Festivali tarafından sinemamıza gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinemanın Çınarı Ödülleri kapsamında bu yıl, Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne usta oyuncu Menderes Samancılar, Türk Sineması Emek Ödülü’ne oyuncu Macit Koper ve sinema yazarı Sadi Çilingir layık görüldü.Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından düzenlenen 6. Kayseri Uluslararası Film Festivali’nde Sinemanın Çınarı Ödülleri; 08 Mayıs Salı 20:00’de Forum Kayseri Sinemaları’nda yapılacak açılış töreninde sahiplerini bulacak.

Basın Bülteni

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Macit Koper



Sadi Çilingir

