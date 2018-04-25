Kayseri Uluslararası Film Festivali’nde Jüriler Belli Oldu

Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından 08 – 13 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 6. Kayseri Uluslararası Film Festivali’nde bu yıl ilk defa düzenlenen Ulusal Uzun Metraj Film kategorisinin jüri üyeleri belli oldu. Başkanlığını Sinema Yazarı Burçak Evren’in üstlendiği seçici kurulda Oyuncu Rıza Akın, Oyuncu Ahu Türkpençe, Görüntü Yönetmeni Uğur İçbak ve Yapımcı Halil Kardaş yer alacak. Uluslararası Kısa Film yarışma kategorisinin jüri başkanlığını ise Yönetmen – Senarist Prof. Dr. Semir Aslanyürek üstleniyor.

Basın Bülteni

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