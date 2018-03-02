23 Mart’ta Vizyona Girecek Çocuklar Sana Emanet’in Fragmanı Yayınlandı

Başarılı oyuncu Engin Akyürek’in başrolünde yer aldığı, sinemamızın ünlü yönetmenlerinden Çağan Irmak’ın yeni filmi Çocuklar Sana Emanet’in fragmanı yayınlandı. 23 Mart’ta vizyona girmeye hazırlanan Çocuklar Sana Emanet, gizemli bir dünyanın kapılarını aralayarak sinemaseverlerin kalbine dokunacak. Avşar Film’in yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu da Çağan Irmak’ın kaleme aldığı filmin başrolünde Akyürek’e Hilal Altınbilek ve Şerif Sezer eşlik ediyor.

Basın Bülteni

Fragmanı izlemek için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.