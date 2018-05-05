6. Kayseri Uluslararası Film Festivali Başlıyor

08 – 13 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenecek 6. Kayseri Uluslararası Film Festivali’nin başlamasına sayılı günler kaldı. Festival süresince gerçekleştirilecek tüm etkinlikler Kayseri Cinemaximum Forum Sinemaları’nda takip edilebilecek. Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından düzenlenen festival bu yılki açılışını Bosna Hersek asıllı kadın yönetmen Aida Begic’in Bırakma Beni adlı filmi ile yapacak. 08 Mayıs Salı günü 19:30’da yapılacak açılış töreninde gösterim öncesinde oyuncu Menderes Samancılar’a Yaşam Boyu Onur Ödülü, senarist oyuncu Macit Koper ve sinema yazarı Sadi Çilingir’e Türk Sineması Emek Ödülü takdim edilecek.

Basın Bülteni

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