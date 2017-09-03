Raşit Görgülü’nün yönettiği ve Serkan Şenalp, Natasha Petrovic, Emir Hadzihafizbegoviç ile Suzan Kardeş’in oynadığı Geçmişteki Sır (Secret From the Past), 17 Kasım 2017’de Derin Film dağıtımıyla Bor Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Fotoğrafçılıkla uğraşan ve hayatını ailesiyle birlikte sürdürmekte olan Ali, geçirdiği genetik bir rahatsızlık sonucunda kendini Bosna Hersek’te, sıra dışı ve çok hüzünlü bir hikâyenin içinde bulur. Bosna hakkında hiç bir bilgisi olmayan Ali, geçmişiyle ilgili merak ettiği tüm izleri arayacaktır. Bosna’da yaşamını sürdürmekte olan Hana, Ali’yi bu hüzünlü geçmişi arama yolculuğunda hiç yalnız bırakmayacaktır.