Gökçe Kaan Demirkıran’ın yönettiği ve Süreyya Soner, Fikret Orman, Metin Tekin ile Ali Gültiken’in oynadığı belgesel film Güzel Adam Süreyya, 09 Şubat 2018’de Kurmaca Film dağıtımıyla Film Deney tarafından vizyona çıkarılıyor.

Süreyya, dayısı onu Beşiktaşlı yaptığında henüz 8 yaşındadır. Semt takımlarında kalecilik yapar. 1970’li yıllarda Beşiktaş ve Süreyya en zorlu dönemlerini yaşar. Kendisi bunu: “Böyle bir hayat işte, yaşadığımız şeyler hep acı dolu” diye tarif eder. Futbolcu formasını giymeyi düşünemediği Beşiktaş’a malzemeci olarak girmeyi hayal eder. Bu hayalinin peşinden koşar. Sonrası malum, Güzel Adam Süreyya…