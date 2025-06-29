Alkan Avcıoğlu’nun yönettiği belgesel film Gerçek Ötesi (Post Truth), 11 Temmuz 2025’de Başka Sinema dağıtımıyla Spongeworthy Studio tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yapay zekâ ile üretilen ilk uzun metrajlı belgesel film olan Gerçek Ötesi, gerçek dünya hakkında sahte bir film. Onlarca yıla yayılan bir anlatı ile hakikat ve gerçeklik kavramlarının değerini yitirdiği bir dünyaya nasıl dönüştüğümüzü inceliyor. Teknolojiyle kurduğumuz ilişkiyi sorgularken, izleyiciyi kendi gerçeklik algısını yeniden düşünmeye davet ediyor. Enformasyon bombardımanı altında yaşadığımız, artık gerçeğin kopyalarının hüküm sürdüğü bir çağı kendi üslûbuyla belgeliyor.