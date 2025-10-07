Gayda Yolu, Dünya Prömiyerini 49. Mostra Sao Paulo Uluslararası Film Festivali’nde Yapıyor

Senaryosunu Henar Daşgın Bektaş ile Bişar Bektaş’ın birlikte yazdığı ve Bişar Bektaş’ın yönetmenliğini yaptığı ilk uzun metraj filmi Gayda Yolu, dünya prömiyerini 49. Mostra Sao Paulo Uluslararası Film Festivali’nin Yeni Sinemacılar Yarışması Bölümü’nde yapıyor. Çekimleri Bitlis’te gerçekleştirilen filmin oyuncu kadrosunda Baran Şükrü Babacan, Kadim Yaşar, Celal Öztürk, Mine Doğan, Muhammed Cangören, Fatih Süzer ve Çiçek Tekdemir yer alıyor.

Basın Bülteni

