Yönetmenliğini Onur Aldoğan’ın üstlendiği ve başrollerini Onur Aldoğan, Sinan Taşkan, Gizem Noyan ve Rıfat Kanpara’nın paylaştığı Gazap 2, 10 Ekim’de sinemalarda gösterime giriyor. Gazap 2′de geceleri barmenlik yaparak hayatını kazanan Kaan, İstanbul’da yaşadığı talihsiz bir olayın üzerine yıkılmasıyla çareyi kendisini çocukken bırakıp giden ve hiç tanımadığı babasından kalan köy evine kaçmakta bulur. Fakat eve gittiğinde evin başka birine kiralandığını görür ve bunun üzerine rica edip bir süre onunla kalır. Bu sırada hiç tanımadığı babasının geçmişte kötü şeyler yaptığı ve bunun üzerine cinler tarafından tutsak edilip, öldürüldüğünü öğrenir.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.