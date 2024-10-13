Onur Aldoğan’ın yönettiği ve Onur Aldoğan, Sinan Taşkan, Gizem Noyan, ile Rıfat Kanpara’nın oynadığı Gazap 2, 01 Kasım 2024’de Bircan Film dağıtımıyla Bircan Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Hayatını geceleri barmenlik yaparak geçindiren Kaan, İstanbul’da yaşadığı talihsiz bir olayın üzerine kalmasıyla çareyi kendisini çocukken bırakıp giden ve hiç tanımadığı babasından kalan köy evine kaçmakta bulur. Fakat eve gittiğinde evin başka birisine kiralandığını görür ve bunun üzerine rica edip bir süre onunla kalır. Bu sırada hiç tanımadığı babasının geçmişte çok kötü şeyler yaptığı ve bunun üzerine cinler tarafından öldürüldüğünü öğrenir.