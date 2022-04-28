2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i bir sanat kenti yapma hedefi doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliği ile 10 – 19 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenen İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, İzmir’in kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle 100’ü aşkın uzun metrajlı film içeren bir programla seyirci karşısına çıkacak. Vecdi Sayar Direktörlüğünde yapılan festivalin açılışı 10 Haziran 2022 akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Rengim Gökmen yönetiminde Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası’nın seslendireceği Zülfü Livaneli film müzikleri konseri ile yapılacak.