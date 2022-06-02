2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ve Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliği ile düzenlenen 2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 10 – 19 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak festival tam bir sinema şöleni sunuyor. Geçen yıl pandemi koşullarında ilki gerçekleştirilen İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali İzmir’in kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle 100’ü aşkın uzun metrajlı film içeren bir programla seyirci karşısına çıkacak. Festivalin Düzenleme Kurulu Başkanlığını Tunç Soyer, Yönetmenliğini ise Vecdi Sayar yapıyor.

Basın Bülteni

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