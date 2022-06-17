2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Dopdolu Etkinlikleriyle Devam Ediyor, Bir Kadının Çaresiz Arayışı: Zuhal

2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali devam ediyor. Festivalin Ulusal Yarışma filmi Zuhal’in başrollerinde Nihal Yalçın, Sadi Celil Cengiz, Çağdaş Ekin Şişman, Sena Başdoğan yer alıyor. Film, başarılı bir avukat olan ve İstanbul’un merkezinde yalnız yaşayan Zuhal adlı bir kadının evinin derinlerinden gelen bir kedi sesinin peşinde çıktığı çaresiz arayışı ve o güne dek yüzlerini bile görmediği apartman komşularıyla yaşadığı absürt karşılaşmaları konu alıyor.

Basın Bülteni

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Burak Göral – Nazlı Elif Durlu – Anna Maria Aslanoğlu



Burak Göral – Tayfun Pirselimoğlu –

Andreas Sinanos – Erdem Şenocak – Nikos Kypourgos

