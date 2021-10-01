Leos Carax’ın yönettiği ve Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg ile Devyn McDowell’ın oynadığı Annette, önümüzdeki aylardaCJ ENM dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Çok ünlü bir opera sanatçısı olan Ann ve kitleleri kendine hayran bırakan bir komedyen olan Henry, aşkı birbirlerinde bulmuşlardır. İlişkileri boyunca olduğu gibi evlilikleri de, Ann’in hamileliği ve ilk çocuklarının doğumu da basının ve halkın gözleri önünde yaşanır. Ancak Ann ve Henry’nin ilişkisi, kızları Annette’in doğumu ile bozulmaya başlar. Bir yat gezisinde yaşananlar ise bu ailenin kaderini tamamen değiştirecektir.