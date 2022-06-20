2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nin Kazananı: Sen Ben Lenin

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliği ile düzenlenen 2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali sona erdi. Festivalde En İyi Film ödülüne Sen Ben Lenin layık görüldü. En İyi Yönetmene verilen Jüri Özel Ödülü’nü Tayfun Pirselimoğlu alırken En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Gülçin Kültür’ün En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise Halil Babür ve Murat Kılıç’ın oldu.

Basın Bülteni

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Ulusal Yarışma Ödülleri:

En İyi Ses Tasarımı: Eli Haligua, Fatih Rağbet, Greg Dobrowski (Gölgeler İçinde)

En İyi Özgün Film Şarkısı: Ahmet Abi (Barış Diri / Sen Ben Lenin)

En İyi Özgün Beste: Nikos Kypourgos (Kerr)

En İyi Erkek Oyuncu: Halil Babür (Beni Sevenler Listesi), Murat Kılıç (Kumbara)

En İyi Kadın Oyuncu: Gülçin Kültür (Kumbara)

Jüri Özel Ödülü: Tayfun Pirselimoğlu

En İyi Film: Sen Ben Lenin (Tufan Taştan)

Emek Ödülü: Atilla Dorsay, Necip Sarıcı