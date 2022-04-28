Tomer Eshed’in yönettiği ve Freddie Highmore, Patrick Stewart, Felicity Jones ile Thomas Brodie Sangster’in seslendirdiği animasyon film Ejderham ve Ben (Dragon Rider), 13 Mayıs 2022’de CJ ENM dağıtımıyla BG Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Cornelia Funke’nin romanından uyarlanan film, genç gümüş ejderha Ateş Drake ile Ben adlı bir çocuğun dostluğunu konu alıyor. Drake ve Ben, ejderhaların rahat yaşayabileceği ve kimsenin bulamayacağı Cennet Vadisi’ne ulaşmak için Himalayalar’da dostlarıyla bir serüvene çıkıyorlar. Film, 6 Süper Kahraman ve Örümcek Adam: Eve Dönüş gibi filmlere imza atan ekip tarafından gerçekleştirildi.