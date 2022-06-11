2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Başladı

2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali dün akşam Ahmet Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde yapılan açılış töreniyle başladı. Festival direktörü Vecdi Sayar yaptığı konuşmada, festivalde yarışacak filmlerde mutlaka müzik kullanılmış olmasına dikkat edildiğini vurguladı. Festivale destek veren kamu ve özel kuruluş temsilcilerine plaket verilen tören, Zülfü Livaneli’nin bestelerinden oluşan film müzikleri konseri ile sona erdi. Besteci, müzisyen, yazar ve yönetmen Zülfü Livaneli seyircileri selamladı ve konser sonunda seyircilerle birlikte Ey Özgürlük şarkısını seslendirdi.

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Zülfü Livaneli



Festivale Destek Veren Kuruluş Temsilcileri

