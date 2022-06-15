2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Tüm Hızıyla Devam Ediyor, Tufan Taştan’dan Politik Bir Masal: Sen Ben Lenin

Tufan Taştan’ın yönettiği ilk uzun metraj filmi Sen Ben Lenin izleyici ile buluştu. Film, Türkiye’de bir sahil kasabasına ulaşan Lenin heykelinin orada neler yaratabileceğinin, “Heykel kasabanın meydanına dikilmek istenseydi neler olurdu?” sorusunun peşine düşüyor. Karaca Sineması’nda yapılan filmin gösterimine seyirciler yoğun bir katılım gösterdi. Gösteriminin ardından film eleştirmeni ve yazar Burak Göral’ın moderatörlüğünde izleyicilerle söyleşi gerçekleşti.

Basın Bülteni

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Burak Göral – Tufan Taştan –

Barış Falay – Zeynep Ünal – Barış Diri



Georgios Tzanetos – Vecdi Sayar – Eduard Paskevichyan

