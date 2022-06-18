2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Devam Ediyor, Dünyaca Ünlü Yönetmen Tony Gatlif: İbrahim Tatlıses’in Yüreklere Dokunan Bir Sesi Var

Roman kültürü üstüne filmleriyle tanınan, filmlerinde çingenelerin, ezilenlerin, etnik azınlıkların, sürgünlerin ve göçebelerin hikâyelerini yansıtan Tony Gatlif, 2. İzmir Uluslararası Film Festivali’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Son zamanlarda tüm dünyada artan ırkçılığın korkunç bir hal aldığını söyleyen yönetmenin Transylvania ve Geronimo filmleri İzmir Sanat’ta sinemaseverlerle buluştu. Geronimo adlı filminde İbrahim Tatlıses’in de müziklerini kullanan Gatlif, “İbrahim Tatlıses’i ilk dinlediğimde çok etkilendim. Filmimde kullanmak istedim. Çünkü Tatlıses’in yüreklere dokunan bir sesi, tınısı var.” dedi. Film gösterimleri sonrasında Tony Gatlif, İzmirli seyircilerle söyleşi yaptı.

Basın Bülteni

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Necip Sarıcı



Necip Sarıcı – Vecdi Sayar



Vecdi Sayar – Tony Gatlif

