2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde Marc Collin Rüzgârı Esti

Nouvelle Vague projesinin kurucusu Fransız müzisyen Marc Collin, 2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nin konuğu olarak İzmir’e geldi. Marc Collin’in yönetmenliğini üstlendiği, Versailles’ı Fransız müzik sahnesinin merkezine oturtan koşulları işleyen Niçin Versay? bilinen kalıplara sığmayan, belgeselle kurmaca arasında gezinen bir film. Marc Collin “Ben de Versay’da büyüdüm. Oradan Nouvelle Vague geçtim. Filmin ilham kaynağı bu keşifle başlamış oldu.”
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Güldiyar Tanrıdağlı – Marc Collin
Güldiyar Tanrıdağlı – Marc Collin – Vecdi Sayar
Serdar Kökçeoğlu – Turgay Erdener –
Güldiyar Tanrıdağlı – Cumhur Bakışkan