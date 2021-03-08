Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’na başvurular başladı. 04 – 05 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışma, film gösterimlerinin yanı sıra çeşitli etkinlik ve söyleşilerle de sinemaseverleri buluşturacak. İnsan ve hizmet odaklı bir misyonla kültürel bilincin gelişmesine katkı sağlayabilecek her projeyle kültür ve sanatın gelişmesine yönelik çalışmaları destekleyen Sultanbeyli Belediyesi, yeni ve fark yaratacak bir kısa film yarışmasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın başvuruları 30 Nisan tarihine dek devam edecek.

İlanlar



Logolar

