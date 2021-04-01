Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

Sultanbeyli Belediyesi tarafından 04 – 50 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda başvurular sürüyor. İki gün boyunca sinemaseverleri film gösterimleri, çeşitli etkinlik ve söyleşilerle buluşturacak yarışmaya başvurular 30 Nisan 2021’de sona erecek. Kurmaca, animasyon ve deneysel türündeki kısa filmlerin yer alacağı yarışmada en iyi film 15.000 TL’lik ödülü almaya hak kazanırken, ikinci olan film 10.000 TL, üçüncü olan film ise 7.000 TL’lik para ödülünün sahibi olacak.

Basın Bülteni

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