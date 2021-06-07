Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda Kısa Filme Katkı Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. Uzun yıllar kısa film sektörüne katkı sağlamış kişi, kurum ve yayınlara verilecek ödülün bu yılki sahipleri sevilen oyuncular Murat Kılıç ve Tülin Özen ile görüntü yönetmeni ve kısa film araştırmacısı Hayri Çölaşan olarak belirlendi. Kısa Filme Katkı Ödülleri, yarışmanın kapanış töreninde verilecek.

Basın Bülteni

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Hayri Çölaşan



Murat Kılıç / Tülin Özen

