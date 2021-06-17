Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması Ulusal Yarışma Filmlerinin Gösterimiyle Tamamlandı

Sultanbeyli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda ikinci gün tamamlandı. Ulusal Yarışma kapsamında, pandemi kurallarına uygun olarak kısa film yönetmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen gösterimlerin yanı sıra Hakan Karsak ile Bir Oyuncunun Serüveni söyleşisinde de başarılı isim oyunculuk serüvenine dair merak edilenleri izleyicilerle paylaştı. Festivalin Ulusal Yarışma kategorisinde yer alan Büşra Bülbül’ün Çamaşır Suyu, Ege Karakurt’un Düdük, Mehmet Oğuz Yıldırım’ın Lekesiz, Emre Sefer’in Mahallenin Bazı Kedileri ve Yeşim Tonbaz’ın Münhasır filmlerinin gösterimi dün gerçekleştirildi.

Basın Bülteni

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Ahmet Keçili



Büşra Bülbül



Suat Köçer – Hakan Karsak



Yeşim Tonbaz Güler

