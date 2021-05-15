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Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda Uluslararası Jüri Belli Oldu

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Bu yıl ilki gerçekleştirilecek Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın uluslararası kısa filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri açıklandı. Uluslararası jüride, sinema alanında uluslararası birçok çalışmaya imza atan, Oscar Akademi Üyesi İranlı Yönetmen Farnoosh Samadi, rol aldığı birçok dizi ve sinema filmlerinden tanıdığımız, sevilen oyuncu Emre Kızılırmak ve Avanca Cine – Club Başkanı, Porto Femme Uluslararası Film Festivali Direktörü Ana Castro yer alıyor.

Ana Castro

Emre Kızılırmak

Farnoosh Samadi

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