Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda Finalistler Belli Oldu

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleri ile Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 04 – 05 Haziran 2021 tarihlerinde ilki gerçekleştirilecek Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda ulusal ve uluslararası kategoride en iyiler arasında yer almak için yarışacak finalistler kısa filmler ile Yunus Emre anısına gösterilecek yarışma dışı özel seçkide yer alan filmler açıklandı. Ulusal kategoride 534, uluslararası kategoride ise 110 kısa filmin başvurduğu Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın her iki yarışma bölümünde toplam 20 film yer alıyor. Yarışma Dışı Yunus Emre Özel Seçkisi’nde ise 5 film yer alıyor.

Basın Bülteni

Yarışma hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Büyülüfener Bekçileri

Cemile

Çamaşır Suyu

Lekesiz



Mahallenin Bazı Kedileri



Münhasır

Paydos

Perdeler



Seval

Son



Şeker Gıda



Tor

