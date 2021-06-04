Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın Tarihleri Değişti

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması ertelendi ve yeni tarihleri belli oldu. Ulusal ve uluslararası kategoride kısa filmlerinin yer alacağı yarışma, 15 – 16 Haziran 2021 tarihlerinde pandemi kurallarına uygun şekilde fiziki olarak düzenlenecek. Film gösterimlerinin yanı sıra çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak olan yarışma, İstanbul’un pek çok noktasından gelen sinemaseverleri Sultanbeyli’de Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde buluşturacak. Yarışmanın ödül töreni ise 17 Haziran 2021 Perşembe günü Atlas Sineması’nda gerçekleştirilecek.

Basın Bülteni

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