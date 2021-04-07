Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda Jüri Üyeleri Belli Oldu

Sultanbeyli Belediyesi ev sahipliğinde 04 – 05 Haziran tarihlerinde sinemaseverleri buluşturacak Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda filmleri değerlendirecek jüri üyeleri açıklandı. Sektörün deneyimli isimlerinin buluştuğu ve usta oyuncu Perihan Savaş’ın başkanlığını üstlendiği jüride yönetmen Banu Sıvacı, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran ve oyuncu Hakan Karsak yer alıyor. Kurmaca, animasyon ve deneysel türündeki kısa filmlerin yer alacağı yarışmada En İyi Film, 15.000 TL.lik ödül sahibi olacak.

Basın Bülteni

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