Rasim Öztekin’i Kaybettik

Sinema ve tiyatromuzun sevilen isimlerinden Rasim Öztekin, 08 Mart 2020 Pazartesi günü hayatını kaybetti. 14 Ocak 1959 tarihinde doğan Öztekin, Ferhan Şensoy’un Ortaoyuncular Topluluğu’nda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. Rasim Öztekin’in oynadığı sinema filmleri arasında 72. Koğuş, Arabesk, Kurt Kanunu, Tersine Dünya, Bay E, Pardon, Şans Kapıyı Kırınca, Kabadayı, Gelecekten Bir Gün, Vay Arkadaş, Düğün Dernek, Mandıra Filozofu, Kanal-İ-zasyon, Düğün Dernek 2: Sünnet, Çalgı Çengi: İkimiz, Dijital Esaret, Baba Parası gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.