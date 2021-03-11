Sultanbeyli Kısa Film Yarışması’nın İlk Özel Ödülü Yunus Emre Anısına Verilecek

04 – 05 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması başvuruları 08 Mart’ta başladı. Yarışmanın ilk yılında, dereceye girerek ödüllendirilecek ilk üç kısa filmin yanı sıra, bir filme de 10.000 TL değerinde Özel Ödül verilecek. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda verilecek özel ödül, vefatının 700. yılı sebebiyle, UNESCO tarafından kabul edilen Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında, Anadolu’da Türkçe şiirin öncülüğünü yapan, ünlü tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre anısına verilecek.

Basın Bülteni

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